Züge am Bahnhof Luzern fahren ab Montag wieder

Schlussspurt bei den Reparaturarbeiten im Bahnhof Luzern. Ab Montagmorgen sollen die Züge wieder planmässig verkehren. © Keystone/URS FLUEELER

Nach viereinhalb Tagen fahren die Züge am Bahnhof Luzern ab Montagmorgen wieder gemäss Fahrplan. Die SBB will die Reparaturarbeiten in der Nacht abschliessen. Einzelne Ausfälle seien jedoch nicht ausgeschlossen.