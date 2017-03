Zürcher Elefantenbaby heisst Ruwani

Das kleine Elefantenmädchen Ruwani wird von den Grossen umsorgt. © Keystone/Edi Day

Das Elefantenbaby im Zürcher Zoo heisst Ruwani. Der Name wurde in einer Online-Abstimmung ermittelt. Für Ruwani gab es 8263 Stimmen, für Rishu 3147 und für Reshani 1894, wie der Zoo am Montag mitteilte.