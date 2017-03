Zürcher Hotel sagt Auftritt des türkischen Aussenministers ab

Leerer Saal statt Tumult: Bedenken wegen der Sicherheit liessen das Hilton die Veranstaltung absagen. © Homepage

Das Hilton Hotel in Zürich-Opfikon hat die öffentliche Veranstaltung des türkischen Aussenministers abgesagt. Mevlüt Cavusoglu wollte sich am Sonntag im Hotel mit Mitgliedern der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz austauschen.