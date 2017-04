Zürcher Justiz wird im Fall Jegge aktiv

Sie machten die Missbrauchsvorwürfe am Pädagogen Jürg Jegge vergangenen Dienstag publik: der ehemalige Sonderschüler Markus Zangger (links) und der Journalist Hugo Stamm. (Archiv) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Bildungsdirektion in Zürich werden bezüglich den Missbrauchsvorwürfen an Jürg Jegge aktiv. Der bekannte Schweizer Pädagoge hatte am Freitag zugegeben, dass es in den 1970er-Jahren zu sexuellen Kontakten mit Schülern kam.