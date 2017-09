Jakob Marten ist Schützenkönig 2017

Der Zürcher Schützenkönig 2017: Der 16-jährige Jakob Marten aus Auslikon hat am traditionellen Schiesswettbewerb im Albisgüetli als Einziger das Maximum von 35 Punkten geschossen. © KEYSTONE/Ennio Leanza

Als Einziger hat Jakob Marten am diesjährigen Knabenschiessen in der Qualifikation das Maximum von 35 Punkten geschossen: Der 16-Jährige aus Auslikon (Gemeinde Pfäffikon ZH) ist am Montag im Zürcher Albisgüetli zum Schützenkönig gekrönt worden.