Pädophilen schuldig gesprochen

Der bekennende Pädophile Beat Meier hat in seiner Zelle in der Justizvollzuganstalt Pöschwies Kinderpornos konsumiert. Dank einem in einer Tastatur verstecktem Modem konnte er sich ins Internet einwählen. Nun hat ihn das Zürcher Obergericht verurteilt. (Archivbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT