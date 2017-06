Zürcher Pride Festival setzt sich für LGBT-Flüchtlinge ein

So frei wie in der Innenstadt von Zürich können sich homosexuelle Pärchen nicht überall auf der Welt bewegen. In über 80 Ländern werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität kriminalisiert. (Archivbild) © Keystone/WALTER BIERI

Bunt, laut und schrill: Mehrere tausend Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen sind am Samstagnachmittag am Pride-Umzug durch die Zürcher Innenstadt marschiert.Unter dem Motto «No Fear To Be You» setzten sie sich in diesem Jahr für die Sicherheit und Rechte von LGBT-Flüchtlingen ein.