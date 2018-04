Zürich beendet die Durststrecke

Gallen traf er in 34 Minuten gleich dreimal, was in erster Linie an einer hundertprozentigen Effizienz lag. Adrian Winter (20.) und Roberto Rodriguez (30.) machten aus Halbchancen eine 2:0-Führung, Raphael Dwamena erzielte sein achtes Saisontor nach idealem Pass von Rodriguez.

Die ehemaligen St. Galler Rodriguez und Winter waren im 2018 bisher nicht so auf Touren gekommen. Gegen ihren ehemaligen Klub brillierten beide – Rodriguez mit einem Tor und zwei Assists, Winter mit einem Treffer und einer Vorlage. Das 1:0 war eine Co-Produktion: Rodriguez spielte den letzten Pass auf Winter, der sich mit purer Willenskraft im Strafraum gegen fünf St. Galler durchsetzte. Auch der zweite Zürcher Treffer war mehr der Entschlossenheit von Rodriguez zu verdanken und weniger der spielerischen Qualität des FCZ. Diese zeigte der Cupfinalist nach der Pause einige Male, noch bevor in der 77. Minute das längst überfällige 4:0 durch Antonio Marchesano fiel.

Der FC St. Gallen verteidigte schwach und zeigte in der Offensive viel zu wenig. Der glückhafte Sieg am Wochenende gegen die Grasshoppers nach zwei Niederlagen in Folge war offensichtlich keine Trendwende. In dieser Verfassung werden die Ostschweizer Mühe haben, ihren 3. Platz zu verteidigen. Der FC Luzern kann mit einem Sieg am Donnerstag in Lausanne bis auf zwei Zähler herankommen. Und der FC Zürich, der erst den zweiten Meisterschaftssieg unter Ludovic Magnin feierte, liegt noch fünf Punkte hinter St. Gallen.

Zürich – St. Gallen 4:0 (3:0)

8817 Zuschauer. – SR Hänni. – Tore: 20. Winter (Rodriguez) 1:0. 30. Rodriguez (Dwamena) 2:0. 34. Dwamena (Rodriguez) 3:0. 77. Marchesano (Winter) 4:0.

Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura (82. Kryeziu), Nef, Pa Modou; Domgjoni; Winter, Aliu (79. Maouche/85. Haile-Selassie), Marchesano, Rodriguez; Dwamena.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Wiss, Musavu-King (46. Tafer); Sigurjonsson; Aratore (74. Buess), Toko, Tschernegg (46. Gasser), Wittwer; Ben Khalifa, Itten.

Bemerkungen: Zürich ohne Palsson (gesperrt), Alesevic, Brunner, Sarr, Schönbächler (alle verletzt), Frey und Rohner (beide krank). St. Gallen ohne Ajeti, Lüchinger, Koch, Muheim, Stojanovic, Barnetta und Van der Werff (alle verletzt). 68. Lattenschuss von Dwamena. 85. Maouche verletzt ausgewechselt. Verwarnungen: 23. Domgjoni. 58. Hefti (beide Foul).

(SDA)