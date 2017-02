Zürich Flughafen: Russische Maschine muss Flug abbrechen

Die Crew des Airbus meldete am Sonntagnachmittag 15 Minuten nach dem Start vom Flughafen Zürich, dass sie den Flug nach Moskau abbrechen müsse. Flughafen-Sprecher Maurus Stocker bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda eine entsprechende Meldung von 20 Minuten.

Laut Stocker kreiste der Airbus zunächst im Luftraum südlich von Konstanz, um die Menge an Kerosin zu reduzieren. Beim Start kurz nach 13 Uhr in Zürich war das Flugzeug vollgetankt für den mehrstündigen Flug in die russische Hauptstadt. Eine Landung mit vollen Tanks gilt laut Stocker als zu riskant.

Medienberichte, die von einem brennenden Triebwerk sprachen, konnte Stocker auf Anfrage nicht bestätigen. Gleichwohl stand die Flughafenfeuerwehr bei der Landung der Aeroflot-Maschine im Bereich der Piste bereit. Das sei in solchen Fällen üblich, erklärte Flughafensprecher Stocker.

Gemäss einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft Aeroflot sollen alle Passagiere des abgebrochenen Fluges bereits am Sonntagabend um 22.30 Uhr mit der Abendflug nach Moskau reisen. Wie viele Passagiere im defekten Flugzeug sassen, wollte der Aeroflot-Mitarbeiter der sda nicht sagen.

(SDA)