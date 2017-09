Zürich und Basel mit viel Mühe

Basel führte bis zur 55. Minute durch ein Penaltytor von Ricky van Wolfswinkel mit 1:0.Dann realisierten Benjamin Kololli mit einem prächtigen Freistosstor (55.) und Joël Geissmann nach einer unsouveränen Aktion von Basels Goalie Tomas Vaclik (80.) für Lausanne die Wende.

Lausanne hatte vor dem Samstag als einziges NLA-Team noch kein Spiel gewonnen.

Auch Leader Zürich verpasste den Sieg, obwohl die Zürcher das St. Galler Goal permanent belagerten. Moussa Koné brachte den FCZ nach 19 Minuten in Führung. Sechs Minuten nach der Pause glich Danijel Aleksic für St. Gallen aus.

Am Sonntag können die Young Boys mit einem Heimsieg über Lugano solo wieder die Tabellenführung übernehmen.

Für Gesprächsstoff sorgten die Referees. In den beiden Samstagspielen verteilten sie drei Rote Karten, alle zurecht, je eine gegen Basel (Marek Suchy), Lausanne (Nicolas Gétaz) und St. Gallen (Gjelbrim Taipi). Nur Zürich beendete die Partie mit elf Mann. Bei Basel – Lausanne gab es in der ersten Halbzeit auf beiden Seite je eine Penalty-Szene. Lausanne bekam in der 3. Minute keinen Strafstoss zugesprochen, Basel hingegen nach einer halben Stunde schon.

Basel – Lausanne-Sport 1:2 (1:0). Zürich – St. Gallen 1:1 (1:0).

Rangliste: 1. Zürich 7/13 (8:3). 2. Young Boys 6/11 (11:6). 3. Basel 7/11 (12:9). 4. Luzern 6/9 (8:7). 5. St. Gallen 7/9 (9:10). 6. Lugano 6/8 (8:6). 7. Sion 6/8 (4:6). 8. Thun 6/6 (11:12). 9. Grasshoppers 6/5 (7:12). 10. Lausanne-Sport 7/5 (10:17).

