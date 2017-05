Statt Felchen (wie hier im Bild) oder anderen Fischen aus dem Zürichsee fand ein Berufsfischer am Samstagmorgen bloss leere und beschädigte Fangnetze vor. © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Ein Berufsfischer, der seine Netze in Nuolen SZ am Zürichsee auswarf, ist vermutlich Opfer eines Diebstahls geworden. Als er am Samstagmorgen die sieben Netze einholte, war kein einziger Fisch darunter. Dafür waren die Netze beschädigt.