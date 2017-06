Zuerst die Sonne, dann der Regen

Trotz Schlamm, fröhliche Besucher am OASG 2017. © Urs Bucher/TAGBLATT

Der OpenAir-Freitag startete gemütlich und auch das Wetter zeigte sich von der freundlichen Seite. Alles kam am Nachmittag so langsam in die Gänge. Doch dann machte «Schlammgallen» seinem Namen wieder alle Ehre.