Am Sonntag war in Gossau ein 40-jähriger Autofahrer mit vereisten Scheiben unterwegs. Die Sicht dieses Lenkers war derart eingeschränkt, dass der die Polizeipatrouille erst wahrnahm als diese Blaulicht und Horn einschaltete, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt. In Buchs fiel der Polizei ein weiteres Auto einer 57-jährigen Lenkerin wegen vereisten Scheiben auf. Beide Personen wurden angezeigt.

