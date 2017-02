Zug fällt bis Montag aus

Wer mit dem Schnellzug unterwegs ist, muss bis nach Romanshorn fahren und dort auf den Thurbo oder den Schnellzug nach Kreuzlingen umsteigen. Passagiere, die eine Haltestelle zwischen Weinfelden und Kreuzlingen anfahren, müssen zwischen Weinfelden und Berg einen Ersatzbus nehmen, der Rest der Strecke ist mit dem Zug befahrbar.

Pendler von und nach Zürich müssen durch die Spitzkehre in Romanshorn mehr Reisezeit einrechnen, laut der SBB-App sind rund 20 Minuten mehr Fahrzeit nötig.

Ein Erdrutsch in der Ortschaft Kehlhof am Mittwochnachmittag hat den Zugunterbruch ausgelöst. Bis Montag soll die Strecke nach aktueller Informationslage gesperrt bleiben. Die SBB wollten am Donnerstagmorgen keine Auskunft erteilen.

(red)