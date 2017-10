Zug findet nicht aus dem Tief

Kassierte in dieser Szene das 0:2 durch den Davoser Broc Little: Zugs Goalie Tobias Stephan © KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Das Tief des EV Zug hält an. Der diesjährige Playoff-Finalist unterlag unterliegt in Davos 3:4 und erleidet die fünfte Niederlage in Serie in der National League.Ein Grund für die schlechten Resultate der Zuger ist das Boxplay.