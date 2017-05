Zug kracht in einen LKW

Höchstwahrscheinlich ereignete sich der Unfall an diesem Bahnübergang. © Google Streetview

Auf einem Bahnübergang in Horgen ZH ist offenbar ein Zug in einen Lastwagen geprallt. Dies bringt auch den Zugverkehr in der Ostschweiz durcheinander. Der Schnellzug zwischen Zürich und Chur fällt aus, die Fernverkehrszüge nach Feldkirch werden umgeleitet.