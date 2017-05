Zugedröhnter Lenker prallt in Trafostation

Auto kaputt, Trafostation kaputt: Beim Selbstunfall in Schwaderloch AG erlitt der deutsche Autolenker leichte Verletzungen. © Handout Aargauer Kantonspolizei

Ein Lenker ist mit seinem Auto und einem Anhänger am Dienstag in Schwaderloch AG an der Rheingrenze zu Deutschland wuchtig gegen eine Trafostation geprallt. Der 39-jährige Deutsche stand offenbar unter Drogeneinfluss.