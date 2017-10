Zuger Baisse hält an

Für das Team von Harold Kreis hält die Baisse an. Die ersatzgeschwächten Zuger, die in Brünn auch ohne ihren erkrankten Captain Raphael Diaz antreten mussten, erzwangen durch den Schweden Viktor Stalberg (29.) und Reto Suri (39.) zwar zweimal den Ausgleich, sie wurden im Schlussdrittel jedoch für ihre Undiszipliniertheit bestraft. Die entscheidenden beiden Tore im letzten Abschnitt erzielte der Gegner durch den Slowaken Marcel Hascak jeweils in Überzahl.

Das ohne ihren Stürmerstar Martin Erat (über 900 NHL-Spiele) angetretene Kometa Brno hatte deutlich mehr Spielanteile. Die Zuger konnten sich bei ihrem Goalie Tobias Stephan bedanken, der sein Team mit zahlreichen starken Paraden im Spiel hielt. Dank Stephan und dem späten Anschlusstreffer durch David McIntyre (40 Sekunden vor Schluss) hat der letztjährige Playoff-Finalist im Rückspiel in einer Woche berichtigte Chancen aufs Weiterkommen.

(SDA)