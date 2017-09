Zuger Siegermuni muss noch 600 Kilo zunehmen

Siegermuni "Kolin" bei seinem ersten Auftritt. Er ist benannt nach dem Zuger Kriegshelden Peter Kolin. © zvg

«Kolin» heisst der Muni, den der neue Schwingerkönig 2019 in Zug durch die Arena führen wird. Am Mittwoch ist das Tier am Zuger Stierenmarkt offiziell getauft worden. Dies teilte das Organisationskomitee des Schwing- und Älplerfests mit.