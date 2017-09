Bei einem Selbstunfall in Landquart GR kippte ein Zugfahrzeug mitsamt Anhänger und geladenem Lieferwagen auf die Seite. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken. © Handout Kantonspolizei Graubünden

Bei einem Selbstunfall in Landquart GR hat sich am Mittwochnachmittag ein Geländewagen mit einem beladenen Anhänger überschlagen. Am Gespann und an dem geladenen Lieferwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30’000 Franken.