Zugverkehr auf Rheintalstrecke nach Oberleitungsschaden gestört

Ein ICE der Deutschen Bahn riss nahe Freiburg eine Fahrleitung herunter und blockierte so vorübergehend die Rheintalstrecke. (Symbolbild) © KEYSTONE/dpa/HOLGER HOLLEMANN

Auf der Rheintalstrecke zwischen Basel und Karlsruhe ist am Mittwochabend nahe Freiburg ein ICE mit rund 60 Fahrgästen gestrandet. Der Zug sei in eine beschädigte Oberleitung gefahren und habe sie herabgerissen, teilte die Bundespolizei in Weil am Rhein mit.