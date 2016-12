Zum Abschuss frei gegebener Jungwolf im Wallis erschossen

Die Wildhut des Kantons Wallis hat am Mittwoch einen zum Abschuss frei gegebenen Jungwolf abgeschossen. © KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

Die Wildhut des Kantons Wallis hat am Donnerstag einen weiblichen Jungwolf in der Augstbordregion VS abgeschossen. Der sogenannte Regulationsabschuss erfolgte mit der Zustimmung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU).