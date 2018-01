«Zum ersten Mal ging es komplett auf»

Lara Gut, Sie stehen nach einem Jahr zurück auf Platz 1 – ein spezielles Gefühl?

Es tut gut, wieder zuoberst zu stehen. Nach dem Sieg in der Abfahrt und dem Sturz im Super-G im Vorjahr wollte ich den Kreis schliessen. Schön, dass es so kam. Zum ersten Mal in dieser Saison ging es von oben bis unten auf. Ich nahm mir vor, es zu geniessen und das zu tun, was ich kann. Das ist mir gelungen. Ich konnte vom Start bis ins Ziel Gas geben.

Die Bedingungen waren nicht leicht. Es war böig und das Licht wechselte.

Ich hatte Glück und kann mich über die Bedingungen während meiner Fahrt nicht beschweren. Benni Raich (der ehemalige österreichische Skirennfahrer – die Red.) hat mir einmal gesagt, dass sich Glück und Pech über eine lange Karriere ausgleichen. Ich denke, damit hatte er Recht.

Letztes Jahr hatten sie an der WM in St. Moritz Pech und zogen sich einen Kreuzbandriss zu. Könnte das also Glück für Pyeongchang bedeuten?

Als Pech würde ich das nicht bezeichnen. Obwohl ich nicht ganz fit war, gewann ich im Super-G die Bronzemedaille. Und Verletzungen gehören dazu. Ich glaube, ich habe daraus gelernt.

Das Timing für den ersten Saisonsieg ist so kurz vor den Olympischen Spielen sehr gut.

Das Timing wäre ab Killington Ende November immer gut gewesen. Seither spürte ich, dass ich dem Sieg immer näher kam. Jetzt ist es vor allem darum speziell, weil ich in Cortina vor einem Jahr mit der roten Startnummer voller Selbstvertrauen am Start stand und ich jetzt genau hier wieder an diesem Punkt angelangt bin.

Ist es auch für den Kopf ein wichtiger Sieg?

Ja. Wenn du weisst, dass du das Zeug zum Gewinnen in den Beinen hast, dann willst du das auch über die Ziellinie bringen. Es ist gut, dieses Gefühl auf dem Papier bestätigt zu bekommen.

(SDA)