Zum Single-Day: So flirtest du richtig

Nachdem gestrigen Valentinstag, dürfen heute Mittwoch die Singles feiern. Am 15. Februar ist der «Ehrentag der Singles». Aus diesem Anlass, haben wir für Singles ein paar Tipps, damit man nicht alleine feiern muss.

Bist du auch jemand der eher verschmitzt an der Bushaltestelle/Bar/Kasse steht, blöd grinst, verlegen wegschaut und hofft, dass die andere Person den ersten Schritt macht? Das ist schon der erste Fehler, sagt die Flirt-Expertin Esther Meyer. «Man muss über seinen Schatten springen. Augen zu und sich getrauen, jemanden anzusprechen. Das ist schon die halbe Miete.»

Was sage ich?

Es ist schon mal gut, wenn man überhaupt etwas sagt. Das was sei gar nicht so entscheidend, sagt die Flirt-Expertin. «Am besten nimmt man persönlich Bezug. À la: Das finde ich sympathisch an dir und habe dich darum angesprochen.» Egal, ob eine Äusserlichkeit, eine Geste oder eine Handlung damit gemeint ist. Und wichtig: «Man kann auch einen Seich sagen. Oder verlegen sein. Dann weiss das Gegenüber, dass man wegen ihm/ihr nervös ist und das ist herzig.» Es gibt aber natürlich auch No-Gos: «Die Nacktbilder von Donald Trump sind nicht das optimale Thema für das erste Gespräch.»

Wo spreche ich die Person an?

Grundsätzlich gibt es die grosse Liebe an jeder Ecke. Ganz egal, ob im Sommer am Strand oder im Winter unter dem Heizpilz. Darum sei eigentlich jeder Ort perfekt, um jemanden kennen zu lernen, sagt Meyer. «Auch in der Sauna kann es zu einem Flirt kommen. Wieso nicht?» Einen Ort findet allerdings auch Meyer heikel um sich neckisch zu unterhalten: Den Friedhof.

Was machen beim ersten Date?

Wenn die erste Phase abgeschlossen ist und man Nummern ausgetauscht hat, geht’s ans erste Date. Da dürfe es ruhig etwas ausgefallen sein, findet die Flirt-Expertin. «Schach spielen auf einem öffentlichen Platz zum Beispiel. Oder gemeinsam einen Flohmarkt besuchen.» Aber auch klassisch in eine Bar sei nicht schlecht. Da geht es dann gleich auch entspannter zu und her, weil: «Alkohol hilft. Egal, ob beim ersten Ansprechen oder dann später beim ersten Treffen.»

Erstes Date – erster Kuss?

«Viele Frauen finden, es sei beim ersten Date zu früh für einen Kuss. Ich finde: wieso nicht?» Natürlich müsse es passen und der richtige Moment sein, sagt die Flirt-Expertin. Wenn man sich beim ersten Date nicht getraut habe, sei das aber nicht so schlimm. «Wenn sie oder er einen nochmal sehen will, dann ist das schon ein gutes Zeichen.» Beim zweiten Date dürfe man den Kuss dann aber durchaus wagen.

Und ganz wichtig: Nicht immer der Mann muss den ersten Schritt machen. «Wir haben 2017 und nicht mehr 1953. Da darf ruhig auch die Frau mal jemanden ansprechen.» Und Meyer ergänzt: «Es ist für Frauen oft sogar einfacher, da Männer sich meistens freuen, dass sie für einmal angesprochen werden.» Und auch für Frauen gelte: Wer wagt, gewinnt.

(dac)