Zusammenstösse bei Wahl in Kenia

Der wichtigste Oppositionskandidat trat nicht an, seine Anhänger protestieren gegen den Wahlgang. Die Proteste arteten in Kibera gar in Gewalt aus. © KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

Bei der umstrittenen Wiederholung der Präsidentenwahl in Kenia ist es zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Die Polizei setzte am Donnerstag Tränengas gegen Unterstützer der Opposition in Kibera ein, einem Slum der Hauptstadt Nairobi.