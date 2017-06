Zuschauerrekord in deutschen Stadien

Der Zuschauerboom in der Bundesliga hält an (im Bild eine vollbesetzte Fankurve des VfL Wolfsburg) © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

In Deutschland haben in der vergangenen Saison so viele Besucher die Spiele der 1. und 2. Bundesliga besucht wie nie zuvor. Insgesamt fanden 19’049’362 Zuschauer den Weg in die 36 Stadien der beiden höchsten deutschen Spielklassen.