Der Polizist, der am Bein getroffen wurde, sei ausser Lebensgefahr, so Hanspeter Saxer, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Sein Kollege, der einen Herzsteckschuss erlitt, befinde sich nach wie vor in einer «stabilen, allerdings kritischen Lage».

Wir werden euch hier auf FM1Today informieren, falls wir Neuigkeiten zum Zustand der beiden verletzten Polizisten haben.

(red)