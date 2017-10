Zuzwiler Mammutbaum wird gefällt

Er spendet Schatten, erfreut die Menschen mit seinen immergrünen Blättern und bringt ein Stück Natur in die Gegend von Gewerbe- und Industriebauten. Der Mammutbaum in Zuzwil. Vermutlich Ende der 80er Jahre wurde er von Grundeigentümern an der Herbergstrasse gepflanzt. Pro Jahr kann der Baum einen ganzen Meter wachsen. Damit ist nun Schluss, der Mammutbaum wird morgen Mittwoch im Verlauf des Tages gefällt.

Bushaltestelle statt Baum

«Ich bedaure sehr, dass der Baum gefällt werden muss», sagt der Gemeindepräsident von Zuzwil, Roland Hardegger. «Wir haben alles versucht, um dies zu verhindern». Dort wo der Baum steht, wird eine neue Bushaltestelle gebaut , – die Umsteigeanlage «Industrie». Der Anstoss dazu gab der Kanton. Beim bisherigen Umsteigeknoten an der Haltestelle «Schule» kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil das Postauto dorfeinwärts auf der Strasse warten musste.

Bürger bäumen sich auf

Dass der Mammutbaum einer neuen Bushaltestelle weichen muss, geht vielen Dorfbewohnern gegen den Strich. In der Gemeinde Zuzwil setzten sich über 200 Personen mit ihrer Unterschrift für den Erhalt des ausländischen Mammutbaumes ein. «Aufgrund der Petition, haben wir versucht das Projekt anzupassen und dem Wunsch entgegen zukommen, den Mammutbaum stehen zu lassen», sagt Roland Hardegger. Nach Absprache mit dem Grundeigentümer wurde das Projekt um zwei Meter verschoben. Trotzdem muss der Baum weg.

Baum könnte kippen

«Wir können längerfristig die Sicherheit nicht gewähren», sagt Roland Hardegger. Es zeige sich, dass das Wurzelwerk des Baumes durch die Tiefbauarbeiten der Umsteigeanlage stark beschädigt wird. Nach Rücksprache mit Fachleuten wurde entschieden, den Baum zu fällen, denn die Baumwurzeln würden sich zurückbilden. «Der Baum ist eine stetige Gefahr, bei starkem Wind könnte er kippen», sagt Roland Hardegger. Es handle sich beim Mammutbaum ausserdem nicht um ein geschütztes Objekt, welches im Natur- und Landschaftsinventar aufgeführt ist.

Möglichkeiten geprüft

Der Gemeinderat hat Möglichkeiten geprüft, ob der Baum an einen anderen Ort «verpflanzt» werden könnte. Unter anderem hatte er Kontakt mit einem Baummuseum aus dem Kanton St.Gallen. Dieses wäre bereit gewesen, den Mammutbaum auszustocken und wieder einzupflanzen – ohne Gewähr ob der Baum dies überleben würde. Das Vorhaben scheiterte jedoch am Transport. So einen grossen Baum kann man laut Roland Hardegger nicht mit einem normalen Helikopter transportieren – sondern nur mit einem «Tiefanhänger». Dies war aber wegen des breiten Wurzelwerks nicht möglich. «Die Idee wäre sehr verlockend gewesen, wir mussten sie aber wieder begraben.»

Laubbaum statt Mammutbaum

Somit ist klar: Das Schicksal des Zuzwiler Mammutbaums ist in Stein gemeisselt. Ein kleiner Trost für alle Baumliebhaber: Es wird ein Ersatzbaum gepflanzt, – ein einheimischer Laubbaum. Dieser bekommt einen Platz, etwas weiter von der Strasse weg, sagt Roland Hardegger. «Manchmal muss man sich von Altem trennen, damit Neues Platz hat.»

(kov)