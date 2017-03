Zwei Autobrände im Vorarlberg

In der Nacht auf Samstag wurde um 4.30 Uhr in Höchst ein vor einem Wohnhaus abgestellter Wagen in Brand gesetzt. Das Auto wurde vollständig zerstört. Durch das Feuer wurde die Hausfassade, ein Fenster und das Garagentor beschädigt. Die Feuerwehr Höchst, welche mit vier Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort war, konnte den Brand löschen.

Kurze Zeit später setzte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Auto in der Ortschaft Hard in Brand, auch dieses wurde komplett zerstört. Die Flammen schlugen auch auf das Schützenhaus über. Die Feuerwehr Hard konnte das Feuer löschen und war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt.

Durch die beiden Brände wurden keine Personen verletzt. Ein Tatzusammenhang zwischen dem Brand in Höchst und Hard kann nicht ausgeschlossen werden.

(red.)