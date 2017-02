Zwei Kinder sterben nach Stromschlag

Bei einem Stromschlag, den ein Haarföhn ausgelöst hatte, starben am Sonntagabend in Kehrsatz BE zwei in Knaben in einer Badewanne (Symbolbild). © Keystone

Bei einem Unfall mit einem Haarföhn sind am Sonntagabend in Kehrsatz BE zwei badende Knaben im Alter von sechs und sieben Jahren ums Leben gekommen. Sie waren beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und verstarben im Spital.