Zwei Frauen bei Unfall auf Rodelbahn verletzt

Die Sommer-Rodelbahn in Jakobsbad AI, auf der am Dienstag zwei Frauen verletzt wurden. © ARCHIV KEYSTONE/WALTER BIERI

Bei einem Unfall auf der Sommer-Rodelbahn in Jakobsbad AI sind am Dienstagmittag zwei Frauen verletzt worden. Sie hatten ihren Schlitten während der Fahrt auf der rund 1000 Meter langen Bahn angehalten, so dass der nachfolgende Bob auf sie auffuhr.