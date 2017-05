Zwei Frauen und ein Hund sterben am Bielersee

Bei einem Unfall in Neuenstadt am Bielersee sind am Montag zwei Frauen und ein Hund gestorben. Die Kantonspolizei Bern ist vor Ort. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

In La Neuveville am Bielersee sind am Montag zwei Frauen und ein Hund ums Leben gekommen, nachdem sie am Hafen ins Wasser gefallen waren. Möglicherweise haben die Opfer einen Stromschlag erlitten.