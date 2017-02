Zwei Frauen zanken sich um einen Parkplatz

In Wil haben sich zwei Frauen um den gleichen Parkplatz gestritten. (Symbolbild) © istock

In Wil haben sich zwei Frauen so fest gestritten, dass am Schluss der Lack eines Autos daran glauben musste. Dabei ging es «nur» um einen Parkplatz. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen, die die beiden Streithennen beobachtet haben.