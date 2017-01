Zwei Kandidaten fliegen am Montag raus

Bis Montag, 16. Januar um 16 Uhr haben die Fanlager der Kandidatinnen und Kandidaten Zeit, ihren Favoriten noch so viele Stimmen wie möglich zu geben. Denn: Wer am Montag um 16 Uhr die wenigsten Stimmen hat, fliegt raus. Das gilt für eine Frau und einen Mann.

Unterschiedliche Ausgangslagen

Allerdings ist es bei den Männern noch total offen wer das werden wird, da sich Yusuf, Peter, Liridon und Daniel ein heisses Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Ganz anders bei den Frauen. Hier hat sich schnell eine Spitzengruppe aus drei Kandidatinnen herauskristallisiert. Sie sind abwechslungsweise an der Spitze und nur eine, der insgesamt vier Kandidatinnen, kann hier nicht mithalten.

Trotzdem ist noch nicht alles verloren. Die Chancen sind intakt und die Aufholjagd kann beginnen. Bis am Montag um 16 Uhr kannst du noch stündlich einmal für deinen Favoriten abstimmen und so seine Chance intakt halten. Danach sind noch drei Frauen und Männer im Rennen um die Luxus-Ferien auf den Seychellen. Hier stellen sich alle unsere Kandidaten in kurzen Selfievideos vor.

Wähle eine Kandidatin. Lorena, 22, Chur Christina, 25, Engelburg Deborah, 22, Bühler Sabrina, 24, Näfels