Zwei Kleinkinder bei Unfällen schwer verletzt

Zwei Kleinkinder sind am Freitagmittag praktisch zeitgleich bei Unfällen schwer verletzt worden und mussten mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. (Archivbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Im Kanton Zürich ist es am Freitag fest zeitgleich zu zwei schweren Kinderunfällen gekommen. In Hütten wurde ein zweijähriger Junge beim Spielen mit einem elektrischen Bett schwer verletzt. In Zweidlen zog sich ein vierjähriges Mädchen beim Kochen Verbrennungen zu.