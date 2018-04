Zwei Verhaftungen nach Lynchmord an Kanadier

Dorfbewohner trauern nach dem gewaltsamen Tod von Arévalo: Zwei Einheimische sollen den Mann getötet haben, der mutmasslich im Drogenrausch die Schamanin erschossen haben soll. © KEYSTONE/AP La Gaceta Ucayalina

Wegen des mutmasslichen Lynchmords an einem Kanadier in Peru hat ein Richter Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen. Einheimische hatten den 41-Jährigen des Mordes an einer Schamanin beschuldigt. Wenig später wurde er tot aufgefunden.