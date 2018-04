Zwei Männer schiessen auf 42-Jährigen

Zwei junge Männer verletzten einen Dritten mit einer Luftdruckpistole. © istock

In der Nähe von Götzis haben zwei junge Männer am Mittwochabend mit einer Luftdruckwaffe auf einen 42-Jährigen geschossen, nachdem sie mit diesem in Streit gerieten. Das Opfer kann das Krankenhaus vermutlich heute wieder verlassen.