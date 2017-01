Einbrechen ist billiger als Eintritt bezahlen, dachten sich die beiden Männer wohl. (Themenbild) © KEYSTONE/AP dapd/Volker Hartmann

Eine nächtliche Kletteraktion am Kolosseum in Rom ist gänzlich schiefgelaufen: Zwei Männer – mutmasslich Touristen – wollten sich über ein Tor Zutritt zum Kolosseum verschaffen, stürzten aber in der Nacht zum Montag aus vier Metern Höhe ab.