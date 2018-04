Zwei Motorsegler aus der Schweiz bei Absturz in Innsbruck getötet

Das in Innsbruck abgestürzte Kleinflugzeug, in dem zwei Menschen ums Leben kamen, ist aus der Schweiz gekommen. FOTO: APA/ZEITUNGSFOTO.AT7DANIEL LIEBL © KEYSTONE/APA/APA/ZEITUNGSFOTO.AT7DANIEL LIEBL

Beim Absturz eines motorisierten Kleinflugzeugs aus der Schweiz sind am Sonntagvormittag in Innsbruck in Österreich zwei Menschen getötet worden. Ihre Identität war zunächst nicht bekannt.Das Flugzeug war zunächst am Flughafen Innsbruck gelandet, wie die Polizei bekannt gab.