Zwei Rentner krachen zusammen

Am Montag, kurz nach 13.15 Uhr, sind zwei ältere Fahrer an der Rheinstrasse in Widnau kollidiert. Ein 80-jähriger Mann fuhr auf der Rheinstrasse und wollte abbiegen. Aus nicht bekannten Gründen beachtete der Mann den Gegenverkehr nicht und bog links ab. Ihm entgegen kam eine 79-jährige Frau mit einer 77-jährigen Beifahrerin. Die beiden Autos kollidierten. Dadurch urde die Beifahrerin unbestimmt verletzt, sie wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.

(Kapo SG/red)