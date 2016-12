Zwei Schwarzarbeiter in Liechtenstein erwischt

Die liechtensteinische Landesgrenze © Keystone/Martin Ruetschi

In Liechtenstein sind zwei Männer aufgeflogen, die sich seit Längerem in regelmässigen Abständen für mehrere Tage oder Wochen illegal in Liechtenstein aufgehalten haben und dabei einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, ohne die nötige Bewilligung zu besitzen.