Der am schwersten verletzte Mann wurde per Helikopter ins Inselspital in Bern gebracht, wie die Neuenburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die beiden anderen Verletzten wurden im Spital Pourtales in Neuenburg behandelt.

Die Neuenburger Justizbehörden machten keine Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Zum Fall wurde eine Untersuchung eröffnet.

