Zwei Serieneinbrecher vor Wiler Kreisgericht

Die Bande soll während einem Jahr 78 Einbrüche verübt haben

2013 und 2014 war in der Ostschweiz eine Bande von Einbrechern unterwegs. Zwei Mitglieder, die an der Einbruchsserie beteiligt gewesen waren, standen am Mittwoch in Wil vor Kreisgericht. Ihnen drohen lange Freiheitsstrafen.