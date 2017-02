Zwei Stadtbusse bauen einen Unfall

Nachdem ein Bus eine ältere Dame anfuhr, rammte ein zweiter das Rettungsfahrzeug, welches die Dame abtransportieren sollte. © Tagblatt/Daniel Wirth

An der Kornhausstrasse in St.Gallen wurden gleich zwei Stadtbusse in einen Unfall verwickelt. Als eine ältere Dame einen Fussgängerstreifen überquerte, wurde sie von einem Bus angefahren. Wenig später knallte ein weiterer Bus in das Rettungsfahrzeug.