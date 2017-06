Zwei Ställe wegen Blitzeinschlag abgebrannt

Am Sonntag um 3.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass in Lumbrein bei der Örtlichkeit Sietschen ein Stall brenne. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen zwei nebeneinanderstehende Ställe sowie ein vor den Gebäuden abgestellter Motorkarren in Vollbrand.

Für die Löscharbeiten mussten laut Polizeimitteilung die Pumpiers Lumnezia vom zirka einen Kilometer entfernten Bach eine Wasserzuleitung legen. Zusätzlich unterstützte ein Landwirt mit einem Druckfass die Wasserzufuhr. Die betroffenen Objekte brannten vollständig nieder. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt in Richtung Blitzeinschlag.

(red.)