Zwei Terrorverdächtige in Südfrankreich festgenommen

Zwei in Südfrankreich festgenommene Terrorverdächtige haben laut Innenminister Matthias Fekl einen Anschlag unmittelbar vor der Präsidentenwahl geplant. Es handle sich um «radikalisierte Männer», sagte Fekl am Dienstag in Paris.