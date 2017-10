Zwei Testtage für Kubica im Williams

Geht für Robert Kubica wieder eine Formel-1-Türe auf? © KEYSTONE/EPA MTI/SZILARD KOSZTICSAK

Der 32-jährige Pole Robert Kubica darf in diesem Herbst für zwei Tage den Williams testen und sich so für ein Comeback in der Formel 1 bewerben.Williams-Mercedes hat als einziges Team für 2018 noch ein attraktives Cockpit zu vergeben.