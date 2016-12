Bus in Neuseeland stürzt einen Abhang hinunter: Zwei Menschen sterben. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA VIETNAM NEWS AGENCY/STR

Zwei Menschen sind bei einem Busunglück in Neuseeland ums Leben gekommen. Eine vorerst unbekannte Zahl der insgesamt rund 45 Passagiere wurde bei dem Unfall in der Nähe von Gisborne auf der Nordinsel Neuseelands verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.