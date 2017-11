Zwei tote Gänse nach zwölf Schlägen

Jan Erni mit seiner geköpften Gans an der traditionellen Gansabhauet auf dem Rathausplatz in Sursee. © Keystone/ALEXANDRA WEY

Drei und neun Hieben auf den Hals haben zwei tote Gänse am Martinstag in Sursee LU Stand gehalten, bevor ihre Köpfe vom Rumpf getrennt waren. Die traditionelle Gansabhauet hat am Samstag bei Nieselregen rund 5000 Schaulustige vor das Surseer Rathaus gelockt.