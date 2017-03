Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Schüssen in Basler Bar

Grosseinsatz der Polizei in Basel: In einer Café-Bar an der Erlenstrasse wurden zwei Männer erschossen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Zwei Tote und ein Schwerverletzter: In Basel sind am Donnerstagabend in einer Bar Schüsse gefallen. Laut der Kriminalpolizei Basel betraten zwei Männer das Café 56 an der Erlenstrasse und schossen mehrmals.Die beiden unbekannten Täter kamen gegen 20.15 Uhr in die Bar und eröffneten das Feuer.